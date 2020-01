Bénin: la zone économique de Glo-Djigbé déclarée d’utilité publique

Le conseil des ministres de ce mercredi 15 janvier 2020 a délimité et déclaré d’utilité publique la zone économique spéciale de Glo-Djigbé. Les travaux doivent pouvoir avancer désormais après cet acte du gouvernement.

Les communes d’Abomey-Calavi, de Tori-Bossito et de Zè abritent plusieurs projets phares du gouvernement de Patrice Talon. C’est dans cette lancée qu’un nouveau domaine d’environ 10 mille hectares a été identifié pour abriter la zone économique spéciale. Le gouvernement, soucieux de maintenir la cohésion au sein des populations et sauvegarder les noyaux villageois, a subdivisé la zone en trois lots. Le décret pris en conseil des ministres ce mercredi indique les limites de chaque lot et enclenche par la même occasion le processus de libération du site et de dédommagement des propriétaires terriens.

Les différents ministres concernés par le décret sont instruits, chacun en ce qui le concerne, à l’effet de conduire à terme le processus. Il faut noter que les propriétaires terriens seront recensés en vertu des réglementations en vigueur avant le démarrage du dédommagement. Le gouvernement est donc dans la logique de moderniser la commune dortoir pour, renseignent certaines sources, désengorger Cotonou. C’est peut-être la solution à l’éternel problème d’inondation dans la vitrine économique.