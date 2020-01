Bénin: la Taxe sur Véhicule à Moteur (TVM) désormais payable via Moov Money

Le réseau Moov donne désormais la possibilité à ses abonnés de payer leur taxes sur Véhicule à Moteur (TVM) via Moov Money. Le lancement a été fait ce lundi 13 janvier 2020 à Cotonou en partenariat avec la direction des impôts et sous le parrainage du ministère de l’Economie et des Finances.

A peine l’année 2020 démarrée que Moov Bénin réaffirme son engament à améliorer l’expérience client. Avec la politique de dématérialisation de la DGI qui a opté pour la digitalisation du paiement de la taxe sur les véhicules à Moteur, Moov Bénin offre à ses abonnés, le meilleur service de paiement mobile avec Moov Money qui garantit la sécurité et la rapidité de toutes les transactions de ses clients. A l’occasion du lancement de la plateforme de paiement de la taxe sur les véhicules à moteur TVM par téléphonie Mobile, le directeur général des impôts, monsieur Nicolas Yenoussi a expliqué que l’objectif est la simplification et l’automatisation des procédures.

Il rappelle qu’après s’être doté d’un nouveau système de gestion de l’administration fiscale avec l’appui technique et financier du projet d’appui à l’accroissement des recettes intérieures du Bénin, la DGI a mis en place en 2019 la plateforme informatique multifonctionnelle offrant la possibilité aux grandes et moyennes entreprises de déclarer et de payer leurs impôts en ligne. Et d’ajouter: « la plateforme du paiement conçue est une application qui permettra au contribuable de payer ses taxes via la téléphonie mobile sans se déplacer ». Pour y parvenir, tapez *155*5*9# et suivez les instructions.

Moov Bénin garantit l’aspect sécurité

Pour le directeur Général de Moov Bénin Omar Nahli, aujourd’hui, il est possible de payer sa TVM à travers son compte Moov Money. A travers cette innovation, le réseau de téléphonie mobile entend faciliter la vie à tous les citoyens. « Au delà de l’aspect simplicité, c’est l’aspect sécurité. On peut payer sa TVM sans vraiment se faire de soucis » a t-il insisté avant de remercier les équipes de la direction générale des impôts pour leur professionnalisme et leur engagement. Il a également profité de l’occasion pour réitérer l’engagement de Moov Bénin d’accompagner le gouvernement sur tous les projets de digitalisation.

Au nom du ministre de l’économie et des finances empêché , le secrétaire général dudit ministère, Joel Zodjihoué note dans le programme d’action du gouvernement PAG pour le quinquennat 2016-2021, la volonté d’utiliser les technologies de l’information et de la communication comme catalyseur de dynamique économique et de modernisation du Bénin pour l’accélération de la croissance et l’inclusion sociale d’ici 2021. A l’en croire, c’est la raison pour laquelle le ministère de l’économie et des finances fait depuis quelques années de la transformation du numérique une priorité.

« Ainsi, le processus de dématérialisation en cours à la DGI vient une fois encore de nous doter d’une nouvelle plateforme. celle du paiement de la taxe sur les véhicules à Moteur par téléphonie Mobile » va t-il évoquer. Selon lui, cette innovation est l’aboutissement d’un très long travail de réflexion et de concertation et pour lesquelles il salue l’effort des génies de Open. « Il est claire qu’avec cette nouvelle plateforme, les pertes de temps jadis enregistrées lors du paiement de cette taxe sont révolues et vous disposez désormais d’un accès facile et équitable à ce service numérique » fait -il remarquer.

