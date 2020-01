Bénin: la star ivoirienne Eudoxie Yao en live à la 13ème édition du Fijob (vidéo)

Send an email

La star ivoirienne Eudoxie Yao est à Cotonou au Bénin depuis quatre jours. Elle a livré jeudi dans la nuit du jeudi 02 janvier 2020, un show live organisé dans le cadre du festival international jour de bilan (Fijob).

L’une des stars les plus adulées des réseaux sociaux Eudoxie est de nouveau à Cotonou au Bénin depuis le jeudi dernier. Ceci fait suite à sa récente tournée au Bénin, dans le cadre de la journée internationale des droits de la femme, où elle avait été invitée par Vivance production. A l’occasion, la star ivoirienne Eudoxie Yao a été distinguée femme la plus influente d’Afrique. Accueillie comme une reine et séduite par l’hospitalité de ses hôtes, elle a demandé au Président béninois, Patrice Talon de lui accorder la nationalité. « Le Bénin est trop sucré pour moi, son excellence, je veux la nationalité Béninoise ».

Invitée toujours par Vivance production, elle a cette fois-ci presté jeudi 02 janvier 2020 à la soirée dédiée à la 13ème édition du Fijob pour laquelle elle a chanté « bonne année » avec bien d’autres artistes béninois, ivoirien et togolais.