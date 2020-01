Bénin: la rentrée des classes et associations sportives lancée à Ouidah

Le Ministre des Sports, Oswald Homeky et celui des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, Kakpo Mahougnon ont officiellement lancé ce mercredi 8 janvier 2020 la rentrée des classes et associations communales sportives à Ouidah.

Les classes et associations communales sportives sont officiellement ouvertes pour le compte de l’année 2020. Le top a été donné ce jour par les Ministres Oswald Homeky et Kakpo Mahougnon. Les classes et associations communales sportives s’inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de Promotion et de Développement des Activités Sportives (PPDAS).

Le PPDAS concernent le football, l’athlétisme, le handball, le basketball et les arts martiaux. Son objectif principal est le développement de ces disciplines sportives dans les collèges et la détection des talents à la base.