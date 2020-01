Bénin : la réaction de Guy Mitokpè suite au décès du roi de Savalou

Le secrétaire général du parti Restaurer l’Espoir n’est pas resté insensible au rappel à Dieu du roi Gbaguidi XIV. Il a tenu à réagir pour exprimer sa compassion et son soutien aux populations de Savalou en ce moment douloureux qu’elles traversent.

« C’est avec consternation et regret que j’ai appris le décès du roi Gbaguidi XIV… Je voudrais présenter toutes mes condoléances aux populations de Savalou et à toute la famille royale. Puisse Dieu, lui-même, consoler ses proches », He. Guy Mitokpè