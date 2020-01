Bénin: la police républicaine dotée de 55 véhicules neufs

55 véhicules neufs sont remis à la police républicaine ce jour. Cette dotation en matériel roulant s’inscrit dans le cadre des actions du Gouvernement pour le renforcement de la sécurité intérieure. Selon le Ministre Sacca Lafia, d’autres projets sont envisagés pour matérialiser les ambitions du Gouvernement en faveur de la police républicaine.

Le Gouvernement envisage la construction d’un Quartier Général, la construction de 155 commissariats et de 12 Directions Départementales de la Police Républicaine. Il faut noter que ce deuxième lot de pick-up est constitué de 20 Toyota Hilux et 35 Nissan 4×4 Off Road.