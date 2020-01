Bénin: la Fcdb de Soumanou Toléba désormais dans la mouvance présidentielle?

Le parti Force cauris pour le développement du Bénin (Fcdb) de Soumanou Toléba n’est plus de l’opposition, au regard de la loi portant statut de l’opposition. Il se range d’office dans la mouvance présidentielle.

Longtemps taxé d’être un parti proche de la mouvance présidentielle, la formation politique issue des entrailles de l’ancien ministre de la culture de Boni Yayi semble confirmer les rumeurs. En effet, le troisième tiret de l’article 6 de la loi portant statut de l’opposition stipule clairement qu’aucun membre de l’opposition ne doit accepter une nomination venant du gouvernement. Ce qui voudra dire qu’aucun parti de l’opposition ne doit cautionner la nomination d’un de ses membres par l’Exécutif. Autrement, il perd son statut de parti de l’opposition et devient de facto un parti de la mouvance.

Contrairement à cette disposition réglementaire, Fred Houénou, a accepté d’être nommé conseiller technique aux actions stratégiques au ministère de la communication et de poste. C’est dire que le parti a changé de position et devient d’emblée un parti de la mouvance ou un allié du pouvoir en place. Etant donné que nul n’est censé ignorer la loi, le gouvernement qui a nommé le membre fondateur d’un parti de l’opposition et les ténors du parti sont visiblement conscients de l’acte posé. Le bureau exécutif du parti n’a pas encore sorti un communiqué pour exclure Fred Houénou de la formation politique. C’est un aveu d’appartenance de Toléba et son parti à la mouvance.

Cette nomination, en cette veille des élections communales, clarifie davantage le paysage politique. Les électeurs ont une idée claire des partis qui sont véritablement de la mouvance et ceux qui sont dans l’opposition. Point d’opposant constructif ou d’opposant radical.