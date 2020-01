Bénin: la DUD de Valentin Houdé enregistre une nouvelle démission

Send an email

Follow on Twitter

Le parti Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (DUD) perd un nouveau militant, membre du Bureau Politique. Félicité A. Comlanvi Savi, Secrétaire National Chargé des Affaires Sociales et de la Microfinance, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a décidé de tourner dos au parti de l’ex-député Valentin Aditi Houdé.

Félicité A. Comlanvi Savi n’est plus membre de la DUD. A travers une correspondance adressée au président du parti, le désormais ex-Secrétaire National Chargé des Affaires Sociales et de la Microfinance a décidé de mettre fin à son appartenance à cette formation politique dirigée par Valentin Aditi Houdé. « Par la présente, je viens vous soumettre ma démission du parti Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (DUD) dans lequel j’ai milité avec dévouement… », a-t-il écrit dans sa lettre de démission.

Selon les explications contenues dans ladite lettre, Félicité A. Comlanvi Savi justifie sa démission par la volonté de sa base. Il semble également suivre les pas de Blaise Salonon, ex-Secrétaire à l’Organisation et à la Logistique de la DUD qui avait toujours appelé à soutenir le président Patrice Talon. Pour le moment, le nouveau démissionnaire n’a pas encore révélé sa nouvelle destination politique.