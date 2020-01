Send an email

Follow on Twitter

Bénin: la DGI invite les usagers à payer la TVM via Mobile Money

La Direction Générale des Impôts (DGI) continue sa marche dans la digitalisation de ses services. Par correspondance en date du 24 décembre 2019, le Directeur général Nicolas Yenoussi a invité les usagers à procéder au payement de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) via Mobile Money sur les réseaux GSM MTN et MOOV.

Plus besoin de se déplacer pour payer la TVA. La DGI donne la possibilité aux usagers de payer depuis leurs différentes positions. « Dans le cadre de la dématérialisation des procédures, la DGI a procédé à la digitalisation du payement de la TVM. Le payement de cette taxe se fera désormais par Mobile Money via les réseaux de GSM que sont MTN et MOOV », peut-on lire dans le courrier.

Même si les usagers se déplacent vers la DGI, ils seront soumis au processus informatisé installé par la structure. « Les usagers qui le souhaitent, ont toujours la possibilité de s’acquitter de cette taxe aux guichets informatisés de la DGI sur toute l’étendue du territoire national », précise le courrier du DGI.