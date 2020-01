Bénin: la dernière vidéo « Bless » de Crisba supprimée de YouTube

Qui a pu bien supprimer la vidéo « Bless » de Crisba de sa chaîne YouTube? Très déçu, l’artiste souhaite comprendre comment cela a pu arriver s’il ne l’a pas fait lui-même. Mieux, il dit n’avoir reçu aucun mail lui notifiant des signalements de la vidéo. « Ce soir je suis hébété et triste à la fois. Il s’est passé une chose absurde et inquiétante. Incroyable. Ma vidéo Bless a été supprimée de YouTube, je ne sais par quelle magie. Ça dit juste que la vidéo a été supprimée par l’utilisateur, c’est-à-dire moi ou quelqu’un qui a pu entrer dans ma chaîne. A aucun moment je n’ai supprimé cette vidéo. Je n’ai pas dormi pour peut-être avoir oublié de l’avoir supprimé », a-t-il expliqué.

En attendant de mieux comprendre ce qui s’est passé, l’artiste émet des hypothèses et se pose des questions.

Le réseau déconnait vers 18h donc j’ai déposé le téléphone et je suis aller travailler dans mon studio chez moi. Je suppose que quelqu’un a piraté mon YouTube (si c’est possible parce que j’ai jamais entendu ça) et que cette personne a supprimé ma vidéo. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ce n’est pas un signalement parce que j’aurai reçu un mail conséquent. Zéro mail, zéro avertissement. Je ne comprends plus rien. Pour quelle raison quelqu’un me ferait ça ? Je sais que beaucoup ne m’aiment pas mais franchement c’était nécessaire ???