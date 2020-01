Bénin: la Cour examine deux recours contre le ministre de la santé ce jeudi

1- Messieurs Issa Adamou Osséni et Amoudyatou Ouaki Soulé forment deux recours contre le Ministre de la Santé Publique et le Directeur des Infrastructures, des équipements et de la maintenance pour violation des articles 8 et 35 de la constitution;

2- M. Ederley Romain Agbelessessi forme un recours contre l’organisation d’un examen à l’école nationale des sous-officiers de Ouidah

3- Messieurs Mark Edoh et Enock Dohounguè forment un recours contre la fermeture d’une voie publique;