Bénin: la cour constitutionnelle veut honorer ses anciens présidents

La cour constitutionnelle veut rendre hommage aux cinq anciens présidents de l’institution. C’est pourquoi elle a lancé un avis à contribution afin de permettre aux citoyens de participer au dit événement.

La cour constitutionnelle veut consacrer une série d’hommages aux différentes périodes ayant marqué l’histoire de son existence. Pour l’année 2020, trois mandatures seront honorées à travers des activités diverses. A cet effet, la première mandature, dirigée par Madame Elisabeth Pognon, sera honorée à travers le thème « jurisprudence constitutionnelle béninoise: les fondations ».

Les deuxième et troisième mandatures, celles dirigées de main de maître par Madame Conceptia Dénis Ouinsou, seront célébrées à travers le thème « jurisprudence de la cour constitutionnelle: les droits fondamentaux ». Ces hommages seront rendus à travers des publications. C’est pour y arriver que la cour sollicite des articles portant sur un commentaire de décision ou de doctrine. Les contributions sont attendues au plus tard le 1er juin 2020 via l’adresse électronique du secrétaire général ou de la chargée des activités scientifiques de la cour.