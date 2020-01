Bénin : la cinglante réplique de la mairie de Bohicon au député Nazaire Sado

Send an email

Le député Nazaire Sado et la mairie de Bohicon étalent au grand jour leurs divergences. Le point d’achoppement, un documentaire réalisé par la cellule de communication de la mairie dans lequel le parlementaire estime que ces propos ont été sortis de leur contexte.

La réponse de la cellule de communication de la mairie de Bohicon est sans appel. Ce jeudi 23 janvier au soir, elle a rafraîchi la mémoire au député Nazaire Sado qui, plus tôt, a sorti un communiqué faisant état d’une déformation de ses propos dans un documentaire diffusé le mardi 21 janvier 2020, relatif à la construction de 10 bureaux d’arrondissement et du bloc administratif de la ville de Bohicon. Dans ledit communiqué, le député estime que ses propos « …ont été sortis de leur contexte pour servir des intérêts opportunistes et égoïstes ».

Le service de communication de la mairie de Bohicon s’étonne de cette réaction du député et rassure l’opinion publique que dans le documentaire en question, les propos du député n’ont fait l’objet d’aucune manipulation et n’ont guère été sortis de leur contexte.

Dans le communiqué de la cellule de communication, un extrait de l’intervention du député Nazaire Sado a été publié pour « permettre à chaque citoyen de se faire son opinion et de se rendre compte que le député essaie de renier des propos tenus généreusement par lui-même sur le Maire Luc Sètondji Atrokpo ».

« Ce à quoi on assiste ce matin est vraiment intéressant. Intéressant pour les populations parce qu’elles auront désormais des agents communaux, des agents de la mairie qui seront disponibles, qui seront à leur disposition. Je voudrais faire cependant une invite aux agents pour que l’entretien de l’immeuble, de ce joyau se fasse très bien. Parce que souvent en Afrique, on construit de grandes choses mais après pour l’entretenir c’est tout un problème », ce sont-là les propos de l’honorable Nazaire Sado appréciant le joyau mis à la disposition du conseil communal.

La cellule de communication fait donc constater que « c’est pour des raisons de politique politicienne que le député tente vainement de se dédire ».