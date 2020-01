Bénin: Julien Akpaki nommé Secrétaire Général de la Haac

Send an email

Follow on Twitter

L’ancien Directeur Général de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) est le nouveau Secrétaire Général de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac). Nommé le mardi 31 décembre 2019, il prend service ce vendredi 03 janvier 2020.

Julien Akpaki remplace Mama S. Aguè à la tête du Secrétariat Général de la Haac. Ancien Directeur de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB), Julien Akpaki a été limogé de la Direction de l’Office le mercredi 03 octobre 2012 par décision prise en Conseil des ministres. Pour justifier sa décision, le Conseil avait évoqué une négligence et une légèreté de Julien Akpaki dans une affaire opposant l’ORTB et le réseau GSM Belle-Bénin.