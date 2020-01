Bénin: Jonas Gbènamèto élu juge à la Haute cour de justice

Send an email

Les députés ont élu ce jeudi 30 janvier 2020 Jonas Gbènamèto pour siéger à la Haute cour de justice en lieu et place de Benoît Dègla. Membre du Bloc républicain, il est élu dans la 19è circonscription électorale.

Entamée le lundi 27 janvier par l’approbation du rapport de la commission des lois, l’élection du député Jonas Gbènamèto a eu lieu hier en plénière. Après le dépouillement à l’issue du scrutin secret, il a obtenu 48 voix pour, 00 contre et 00 abstention. Il remplace donc son collègue qui a démissionné de la haute juridiction pour convenance personnelle.

La Haute cour de justice est composée de treize membres dont six députés. Jonas Gbènamèto, Adam Bagoudou et Jean-Eudes Okoundé du Bloc républicain ainsi que Gildas Agonkan, Badirou Aguèmon et Ernest Mèdawanou de l’Union progressiste sont désormais les représentants des élus du peuple. Ils siégeront pour le compte de la huitième législature.