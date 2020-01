Bénin: interdit d’embarquement pour Bamako, Kemi Seba annonce une conférence de presse

Send an email

L’activiste-franco béninois Kemi Seba a annoncé ce mercredi 8 janvier 2020 une conférence de presse suite à son interdiction d’embarquement à l’aéroport de Cotonou, alors qu’il voulait prendre un Air-bus burkinabè pour rallier Bamako, la capitale malienne.

Annoncée pour 12h30 et reportée pour 18h30, l’arrivée de Kemi Seba à l’aéroport Modibo Kéita ce mercredi 8 janvier 2020 ne sera finalement pas effective. En effet, Kemi Seba a été interdit d’embarquement ce mercredi à l’aéroport de Cotonou suite à des instructions qui auraient été données par des autorités maliennes selon sa déclaration. Narrant en direct sa mésaventure, le leader de l’ONG Urgences Panafricanistes a annoncé une conférence de presse sans pour autant donner plus de détails sur le lieu, où et quand aura lieu cette conférence. » la suite aura lieu en conférence de presse », a déclaré Kemi Seba.

A l’en croire, cette conférence de presse viendrait situer l’opinion publique sur la situation dont il a été victime. Mais déjà, Kemi Seba estime que son refus d’embarquement qui serait du à des instructions données par le gouvernement malien confirme ainsi sa soumission à la France et la crainte que suscite l’influence de son combat sur la jeunesse malienne.

« Tous mes frères du Mali, ne perdez pas le courage. Ils font ça pour vous démobiliser au profit de la France », a-t-il conclu.