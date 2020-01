Bénin – Indemnisation des propriétaires terriens d’Onigbolo : encore quelques jours pour se manifester

Le préfet du département du Plateau, Daniel Valère Sètonnougbo, assisté d’une délégation de l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF) et du maire de la commune de Pobè, étaient hier à Onigbolo où ils ont échangé avec les présumés propriétaires terriens du périmètre d’exploitation de la Société des ciments (SCB-Lafarge). L’objectif de cette rencontre était de les amener à faire les diligences afin d’entrer en possession de leurs indemnisations d’ici le 15 Février.

L’Etat est désormais prêt pour indemniser les présumés propriétaires terriens du périmètre d’exploitation de la Société de ciments (SCB-Lafarge), c’est la bonne nouvelle apportée, ce mardi 28 Janvier 2020, par le préfet du département du Plateau, Daniel Valère Sètonnougbo. Il était accompagné à l’occasion d’une délégation de l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF) et du maire de la commune de Pobè. Cette descente a permis à l’autorité préfectorale d’amener les bénéficiaires à se manifester très rapidement afin d’entrer en possession de leurs indemnisations d’ici le 15 février 2020. Il est, en effet, constaté que malgré la disponibilité des fonds d’indemnisation, aucun bénéficiaire ne s’est manifesté pour percevoir son dû. La séance de travail que l’autorité a tenue avec eux lui a permis de s’informer des difficultés qu’ils rencontrent et les exhorter a plus de détermination afin de réunir les pièces nécessaires pouvant leur permettre d’entrer en possession de leurs droits. » Laissez ceux qui ont la volonté de prendre l’argent d’entrer en possession de leurs droits. N’intimidez plus et ne menacez plus personne. Nous sommes dans un Etat de droit« , ont prévenu la délégation, selon des propos rapportés par l’ABP.

Rappelons que cette séance fait suite à celle tenue le vendredi 30 août 2019 où une délégation de la Commission Interministérielle, composée du Directeur Général Adjoint de l’ANDF, du Maire de Pobè et du Préfet du Plateau, a échangé avec les populations concernées afin de leur expliquer que le site déclaré d’utilité public regorge de mines dont l’exploitation est de l’intérêt général de la Nation et des citoyens. La délégation a profité de sa présence sur le terrain pour condamner les comportements de certains citoyens qui tentent d’intimider et de démobiliser les propriétaires terriens qui veulent toucher leurs indemnités. Le montant de l’indemnisation est fixé à 200.000 F l’hectare, contrairement aux rumeurs qui circulent, faisant croire qu’il serait à plus de 500.000 F ou d’un million, avec des réductions faites de gré par certaines autorités. « Si vous prenez l’argent ou pas, le domaine est déclaré d’utilité public depuis plusieurs années et demeure une propriété de l’Etat« , avaient martelé, en leur temps, les membres de la délégation. Il est à noter que le dossier relatif au dédommagement des propriétaires terriens du site abritant la cimenterie d’Onigbolo remonte à une quarantaine d’années. Comme pour la plupart des anciens processus inachevés par les gouvernements qui se sont succédés, le Président Patrice Talon a donné les instructions pour la finalisation des processus inachevés, dont celui du domaine occupé par la SCB Lafarge à Onigbolo. La Commission interministérielle mise en place a repris la procédure pour la conduire à terme au grand bonheur des populations concernées. La séance du 30 Août 2019 a permis de convenir du montant du dédommagement avec elles.