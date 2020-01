Bénin – hommage à Robinson Sipa: le geste du ministre Homéky salué par les internautes

Au Bénin, un concert hommage a été organisé en l’honneur du roi du soyoyo , le chanteur béninois Robinson Sipa , au hall des arts de Cotonou le samedi 4 janvier 2019. A l’occasion, le ministre des sports Oswald Homéky a offert au leader du groupe « panthère noire » un disque d’or. Un geste hautement salué par les internautes.

A l’occasion d’un concert consacré à sa renaissance samedi dernier, Robinson Sipa a fait bouger les mélomanes béninois avec ses anciens morceaux tels que ‘’Baounbaloki’’, ‘’Sourou’’ en passant par ‘’Djoédo’’ et d’autres morceaux de ses chansons phares. Présent à cette nouvelle sortie du concepteur du ‘’Soyoyo’’, le ministre béninois des sports, monsieur Oswald Homéky a, à la surprise générale, distingué de façon honorifique Robinson Sipa à travers la remise d’un disque d’or. Ce geste du ministre a été largement salué par les internautes qui y ont vu un acte de grande portée. Selon eux, Robinson Sipa mérite bien cette distinction de son vivant, cette marque d’affections à son égard, pour avoir fait vibrer le Bénin entier des années durant. « Et jusqu’au aujourd’hui, ces chansons sont encore écoutées. Il a mérité ce disque d’or. Bravo champion » a commenté un internaute. « Un disque de certification est une récompense remise à un artiste pour souligner qu’un album musical ou un single s’est vendu à un certain nombre d’exemplaires » (Wikipedia) » s’est empressé d’expliquer un internaute aux novices. Pour d’autres, Robinson est un génie de la musique béninoise. Mieux, un fan pense que le Bénin risque de ne plus connaître un tel artiste dans les années à venir. « C’est une légende » renchérit t- il.

Et pourtant, Homéky pourrait mieux faire

Il n’est plus à démontrer que Robinson Sipa mérite le disque d’or à lui offert, par le ministre des sports Oswald Homéky. Mais toujours est-il que l’artiste mérite mieux de la part de son pays le Bénin pour avoir créé le rythme Soyoyo, toujours imité par des milliers de jeunes mais jamais égalé. Selon plusieurs internautes, cette figure de la musique béninoise qui a traversé des moments difficiles a besoin de plus que d’un disque d’or. Mais dans l’un ou dans l’autre cas, ce qui est sûr, ce concert hommage lance le retour sur la scène musicale de Robinson Sipa après plusieurs années d’absence.