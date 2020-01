Bénin – Hommage à Robinson Sipa: Kemi, GG Lapino, Houéssi et … confirment leur présence

Le célèbre chanteur béninois Robinson Sipa signe son retour au devant de la scène musicale ce samedi 04 janvier 2020. Plusieurs artistes béninois ont confirmé leur présence à ce concert live qui relance la carrière musicale du précurseur du rythme « Soyoyo » au Bénin.

La panthère sort une fois encore de la forêt ce premier samedi de l’année 2020 pour un concert hommage. Il n’est plus à démontrer que depuis plusieurs années, son expression artistique se fait rare. C’est pourquoi, à l’occasion d’un concert hommage, le ‘’Soyoyo Agbando’’ veut fait bouger les mélomanes béninois avec ses anciens morceaux tels que ‘’Baounbaloki’’, ‘’Sourou’’ en passant par ‘’Djoédo’’ et d’autres chansons phares de l’artiste. Ainsi, le riche répertoire du groupe ‘’La Panthère Noire’’ sera exécuté pour le bonheur des amoureux de la musique lors de ce spectacle de Robinson Sipa qui marque une nouvelle prise de contact et de communion de l’artiste avec ses fans et mélomanes.

Les chanteurs béninois Oluwa Kemi, GG Lapino, Houéssi l’argent, Kardinal Ricky , Cool Daddy et bien d’autres seront ce samedi au hall des arts de Cotonou pour soutenir Robinson Sipa afin de ressusciter le beau vieux temps musical au Bénin.