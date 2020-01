Bénin – Héritage de Mgr Sastre: un colloque international ouvert ce vendredi

L’Université d’Abomey Calavi abrite depuis ce vendredi 17 Janvier 2020 un colloque international pour honorer la mémoire de Monseigneur Robert Sastre. Au cours des trois jours que vont durer cette assise, la vie du prélat et son héritage seront exposés aux jeunes comme modèle de justice et de vérité.

C’est le centre du savoir et d’éducation de référence du pays, l’université d’Abomey Calavi, qui a été choisi par le comité d’organisation pour abriter le colloque international sur l’héritage de Mgr Robert Sastre. L’initiative vient du comité scientifique présidé par le Prof Raphaël YEBOU du département des lettres modernes. Elle vise à rendre hommage à un grand homme de sciences, de conviction, de philosophie mais aussi de foi afin de présenter les valeurs qu’il a incarnées aux jeunes comme modèle à adopter dans un monde d’inversion des valeurs. La cérémonie d’ouverture a connu la présence d’éminentes personnalités comme le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Prof Maxime da CRUZ, du Père Efoé-Julien PENOUKOU, du ministre de l’enseignement secondaire, Prof Mahougnon KAKPO, et du Prof émérite Adrien HUANNOU. Cette première journée a été marquée par trois communications suivies de débats et des séquences vidéo de témoignages sur l’homme.

«Ce n’est ni l’action, ni même l’éclat qui sont efficaces dans une poitrine d’airain », cette phrase célèbre de Mgr Robert Sastre est restée un leitmotiv pour les jeunes de la Jeunesse étudiante catholique au Bénin (Jec). En effet, entamant son ministère sacerdotal au Dahomey par Porto-Novo, Mgr Robert Sastre a brillé par son intelligence vive et par sa grande culture. Ses deux qualités sont le fruit d’une formation humaine et intellectuelle sanctionnée par un Doctorat en théologie à Rome. Revenu au pays, il met la fougue de sa jeunesse au service de l’Église du Bénin, exerçant son esprit critique sur les sujets d’ordre religieux, politique et social. Son talent d’orateur fascinait les jeunes, titillait les évêques et dénonçait les maladresses du régime révolutionnaire conduit par le colonel Mathieu Kérékou. Le 25 mars 1972, Mgr Christophe Adimou annonce au peuple de Dieu dans le département du Mono la nomination de son successeur : l’abbé Robert Sastre. « Dans ta lumière, nous voyons la Lumière », c’est avec cette devise prémonitoire qu’il prend le siège épiscopal du diocèse de Lokossa le 6 août 1972 au cours d’une messe pontificale présidée par le Cardinal Bernardin Gantin. « L’église des âmes reste toujours à construire, et vous savez par expérience que bâtir, c’est pâtir : l’évêque est celui qui y apporte la première pierre de son cœur et sait rassembler les désirs des chrétiens », déclarait le Cardinal Gantin dans son homélie. En 28 ans d’épiscopat et 48 ans de sacerdoce, Mgr Sastre a laissé plusieurs œuvres pastorales, notamment l’Association des femmes catholiques du Bénin et la Congrégation des Servantes de la Lumière du Christ (Slc). En instituant cet Ordre religieux autochtone, il assume l’identité d’une Église locale en mission, l’orthodoxie et la clairvoyance, mais aussi le courage et l’audace. Dans le respect de son projet pastoral, il a su « rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à l’Afrique ce qui est à l’Afrique, pour aboutir à rendre Dieu et l’Afrique à la merveilleuse symbiose de l’Église ». Deuxième évêque de Lokossa, Mgr Robert Sastre s’éteint le 16 janvier 2000 après avoir consacré son sacerdoce à défendre à temps et à contretemps les valeurs d’une société juste. Les activités prévues pour les deux jours restants du colloque se présente comme suit:

Suite du programme du colloque international sur l’héritage de Mgr Sastre: