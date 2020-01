Bénin – Haute cour de justice : Cécile Marie de Dravo dévoile les priorités de l’année 2020

A la faveur d’une cérémonie de présentation de vœux, tenue ce mercredi 29 Janvier 2020, dans les locaux de la haute cour de justice , Madame Cécile Marie José de Dravo Zinzindohoué, présidente de ladite institution , a levé un coin de voile sur le défi qui sera le sien au cours de cette nouvelle année. Et parlant de défi, elle accorde à la visibilité de la cour et à l’organisation d’un colloque international sur la haute cour de justice, courant avril, une importance capitale.

L’année 2020 est une année de défi à la haute cour de justice. C’est du moins l’essentiel à retenir des propos de Madame Cécile Marie José de Dravo Zinzindohoué, présidente de ladite institution. En effet, à la faveur d’une cérémonie de vœux, organisée ce mercredi 29 Janvier, la présidente de la haute juridiction a partagé avec ses collaborateurs les défis qui les attendent au cours de la nouvelle année. Au total, deux défis importants sont à relever au cours de l’année. Selon ses dires, il s’agit, d’une part, de réussir le défi de la fonctionnalité juridictionnelle de l’institution. Ce défi suppose la modification de la loi organique de la Haute cour de Justice par la formulation de nouvelles propositions. La réalisation de ce challenge, va-t-elle préciser, exige, de tous les acteurs clés de l’institution, une veille agissante au cours de cette année pour un heureux aboutissement. Lequel aboutissement ne serait réalité sans que le dialogue institutionnel soit priorisé. Le second défi qui attend la haute cour de justice concerne l’organisation, courant avril 2020, du colloque international sur les Hautes cours de Justice d’Afrique. Ces assises, à en croire la présidente de la haute cour de justice, permettront d’explorer de nouvelles pistes et de propositions pratiques pour rendre plus efficients les mécanismes de responsabilité pénale et civile des dirigeants publics dont la juridiction à compétence à juger.

Aussi, voudra-t-elle compter sur chacun de ses collaborateurs afin que ces défis communs soient relevés pour plus de lisibilité des actions de cette institution. C’est d’ailleurs en vue de ces défis que, le jeudi 5 Décembre dernier, elle a défendu, devant la commission budgétaire, un budget de 477. 140. 000 FCfa. Devant la commission budgétaire, la présidente de l’institution n’a pas caché ses sentiments. Le présent budget est le fruit de la lettre de notification des plafonds de crédits pour la gestion 2020 du 27 septembre 2019 du ministère des finances. Ce qui est aux antipodes des ambitions de l’institution. C’est pourquoi Marie Cécile de Dravo Zinzindohoué demande des allocations à hauteur de 185 000 000 F. Ce surplus contribuera au fonctionnement harmonieux des services de la haute juridiction et la réalisation de projets, notamment l’organisation au Bénin d’un colloque international sur les Cours de Justice africaines, en prélude à la création de l’Association Africaine des Hautes Cours de Justice.