Bénin: Godline Agbidinoukoun brise le silence sur son incarcération

A l’occasion de la passation de charge organisée ce jeudi 23 janvier 2020 à la tête de la Fédération Nationale des Etudiants du Bénin (FNEB), l’ancienne présidente de l’institution s’est prononcée officiellement pour la première fois sur sa détention à la prison civile de Missérété. A travers son message envoyé depuis sa cellule où elle séjourne encore, Godline Agbidinoukoun a également félicité les autres membre de son Bureau qui ont achevé les chantiers entamés avant son arrestation.

Première femme présidente de la Fédération Nationale des Etudiants du Bénin (FNEB), Godline Agbidinoukoun avait suscité des espoirs au lendemain de son élection. Mais elle n’aura pas assez de temps pour montrer de quoi elle était capable. Une rocambolesque affaire dont les contours ne sont pas encore vraiment élucidés l’a très tôt arrachée de la compagnie de ses camarades de lutte. Ainsi, elle fut arrêtée le 29 mai 2019 et jetée en prison. Pour ce que l’on sait pour le moment, elle serait impliquée dans une affaire d’escroquerie.

Dans son message rendu public ce jeudi 23 janvier 2020, Godline Agbidinoukoun dit ne pas vouloir créer une nouvelle polémique sur les raisons de son arrestation, mais rassure que tôt ou tard la vérité triomphera.

« Nous avons commencé par organiser la Semaine Fédérale quand subitement, contre toute attente, » le capitaine a quitté le navire ». Le 29 mai 2019, j’ai été arrêtée par la police, ce qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive, les journaux ont publié les informations à leur actif ; pour certains, des marchés non exécutés, pour d’autres, blanchiment d’argent et autres. Vous vous attendez sûrement à ce que je fasse la lumière sur cette affaire, mais je suis désolée, je ne la ferai pas, par peur de créer de nouvelles polémiques sur les raisons de mon incarcération, ce que je puisse vous dire est que tôt ou tard vous saurez ce qui s’est réellement passé », a-t-elle écrit.

Coupable ou non coupable?

Sur les faits qui lui sont reprochés, Godline Agbidinoukoun ne sait pas si elle est coupable ou pas, mais elle est sûre d’une chose : « Coupable ou non, je ne sais pas, la seule chose que je sais, c’est que la perfection n’est pas de ce monde et que j’ai le cœur en paix, convaincue de ce qu’a dit SENEQUE » seul l’arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux car c’est dans cette lutte que ses racines, mises à l’épreuve, se fortifient ».

Par ailleurs, elle salue le dynamisme des autres membres de son Bureau qui ont su assurer le fonctionnement de l’institution malgré son absence. « Mon bureau, malgré mon départ inattendu et précoce, a tenu bon et a organisé la semaine fédérale. Les gars, c’est le moment pour moi de vous féliciter et par la même occasion, vous remercier pour toute la marque de sympathie et d’amitié que vous me portez depuis le début de cette situation ».

Une dette envers les étudiants…

Pour n’avoir pas pu aller au bout de sa mission, l’ancienne présidente de la FNEB dit avoir une dette envers la couche estudiantine. « J’ai une dette immense envers la couche estudiantine parce que je ne suis pas allée au bout de la mission qu’elle m’a confiée mais je voudrais vous dire que désormais cette dette est à vie, et je la paierai! », a-t-elle promis.

Elle invite le nouveau Bureau installé ce jeudi 23 janvier à travailler pour satisfaire davantage les attentes des étudiants. « Trouvez votre mission et remplissez-la, mais surtout, portez très haut le flambeau qui vous a été confié. Je m’en arrête-là et je vous souhaite mes vœux les meilleurs ! », a-t-elle conclu.