Bénin: « Fred Houénou n’est pas dans l’appareil gouvernemental », Alain Adihou

Fred Houénou nommé en conseil des ministres le mercredi 8 janvier 2020 est toujours membre de sa formation politique. Alain Adihou, conseiller du président du parti Force cauris pour le développement du Bénin soutient que Fred Houénou est un cadre qui accompagne un ministre du gouvernement.

Fred Houénou n’a commis aucune erreur en acceptant de se faire nommer au ministère de la communication et de la poste. Pour lui, quand la loi dispose qu’aucun membre de l’opposition ne doit pas accepter une nomination du gouvernement, ce ne sont pas les cadres du ministère qui sont visés. « Pour mon expérience et ce que je sais, l’appareil gouvernemental se résume au gouvernement, donc aux ministres« , fait-il savoir. Mieux, la loi parle de l’opposition parlementaire. Or, Fcdb est un parti d’opposition et non une opposition parlementaire. Ce qui donne raison à Fred Houénou, argue Alain Adihou. Sur la même lancée, l’ancien ministre se demande si la loi visée est applicable actuellement encore que les décrets et arrêtés d’application ne sont pas disponibles pour donner plus de clarification sur la loi portant statut de l’opposition.

Alain Adihou précise que Fred Houénou avait informé le président du parti Fcdb de sa nomination. Soumanou Toléba a réuni le bureau du parti pour leur soumettre la proposition. Ce que les cadres ont acquiescé. Le président a demandé à tous les cadres du parti, va préciser l’invité de Joël Yétondji, d’accompagner et de soutenir Fred houénou dans ses nouvelles fonctions. Ce qui voudra dire que ce n’est pas un choix personnel de l’ancien conseiller à la jeunesse de Boni Yayi mais une option de sa formation politique.