Bénin-Fête des religions endogènes: les manifestations officielles tenues à Ouidah

La journée du 10 janvier a été instituée lors des festivités de Ouidah 1992, pour célébrer les religions endogènes au Bénin. Cette année, c’est la ville de Ouidah qui accueille les manifestations officielles de la fête du vodoun.

La culture est ce qui reste lorsqu’on a tout oublié, dit-on. Comme pour la première édition, c’est la ville historique de Ouidah qui a été retenue pour la célébration de cette année 2020. Cette fête permet chaque année de révéler au monde les réalités et les richesses de la culture béninoise. Ainsi, elle réunit prêtres et adeptes vodoun, autorités politico-administratives, touristes et de nombreux curieux dans ladite ville historique pour vivre en direct les réalités de la culture béninoise.

Très tôt dans la matinée de ce 10 janvier 2020, le lancement officiel des festivités a été effectué par les prières d’usage. Toute chose qui a permis aux différents couvents de défiler sur la place de la porte du non retour, lieu des manifestations, afin de montrer leur savoir-faire artisanal et ancestral en esquissant des pas de danse suivis des démonstrations. La fête du 10 janvier a été célébrée pour la première fois en 1993. Il faut préciser que l’objectif au départ était de réhabiliter le culte traditionnel longtemps diabolisé, de valoriser la richesse culturelle, afin de réaffirmer ou de retrouver une identité essentiellement africaine.