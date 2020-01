Bénin: Fcbe tourne définitivement le dos à la résistance

Send an email

Le parti de Boni Yayi n’est plus membre de la résistance. Le secrétaire à l’économie numérique du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) l’a déclaré sur un plateau de télévision ce lundi 13 janvier 2020.

Boni Yayi et ses lieutenants sont toujours de l’opposition mais loin de la résistance. Laurent de Laure Faton, secrétaire à l’économie numérique, l’a précisé sur 100% Bénin de Sikka Tv, ce lundi. Les raisons évoquées par le docteur en communication sont liées à la méthode de lutte. Pour lui, « Fcbe n’est pas dans la logique d’écourter le mandat de Patrice Talon si on n’a pas repris les élections législatives, …ils ont volé le parlement…mais on se prépare pour les combattre lors des élections à venir ». Le parti de Boni Yayi veut mener sa lutte autrement en proposant une alternative opposée à ce qui se fait actuellement.

Or, dénonce Laurent de Laure Faton, les autres (les résistants, Ndlr) ne veulent pas changer de stratégie, dira-t-il. Le secrétaire à l’économie numérique des Fcbe soutient que la résistance n’est pas dans la dynamique d’exister pour combattre le pouvoir à travers les urnes. C’est la raison fondamentale qui motive le retrait des Cauris de la résistance. Il apporte ainsi de l’eau au moulin à Candide Azannaï qui, lors du conseil national de son parti, a souhaité une réorganisation de la résistance après la reconnaissance du récépissé par Boni Yayi.