Bénin – examens de Licence et de Master : le dépôt des demandes d’attestations et de diplômes démarre ce jeudi

Bonne nouvelle pour les candidats admis aux examens nationaux de Licence et de Master, sessions de 2017 à 2019.

Dans un communiqué radiodiffusé en date du mardi 14 janvier 2020, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Mesrs) informe les candidats admis aux examens nationaux de licence et de master des trois dernières sessions 2017, 2028 et 2019 que le dépôt des demandes d’attestations et de diplômes démarre ce jeudi 16 janvier 2020. Ces demandes se feront par mail à l’adresse : [email protected]

Par ailleurs, les candidats concernés sont invités à consulter les conditions à remplir sur le site: www.decsupbenin.bj.