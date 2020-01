Bénin : Elisabeth Agbossaga rallie le Bloc républicain

Send an email

Elisabeth Agbossaga, candidate malheureuse à la présidentielle de 2016, fond son parti politique dans le Bloc républicain. C’était ce weekend à Bohicon devant les responsables de son parti d’accueil.

Elue communale et candidate malheureuse à la présidentielle de 2016, Elisabeth Agbossaga épouse Djawad, Présidente du parti Union pour la démocratie et le changement (Udc-Nounagnon), a décidé de poser ses valises sur le dos du cheval cabré. Elle l’a fait savoir au cours d’une déclaration officielle le weekend dernier devant militants et responsables du parti. Ce choix, dira-t-elle, s’inscrit dans la droite ligne du soutien que la troisième femme ayant participé à la présidentielle au Bénin apporte aux actions du gouvernement de Patrice Talon.

L’une des figures œuvrant pour la destitution du maire de Bohicon depuis quelques années, Elisabeth Agbossaga envisage, après son adhésion au Bloc républicain, ravir la vedette à ses adversaires très prochainement pour briguer la mairie de Bohicon. Le député Nazaire Sado, accueillant la Présidente de l’Udc-Nounagnon et sa suite, leur a demandé de prendre d’assaut tous les coins et recoins de la 23è circonscription électorale afin de garantir une victoire écrasante au parti d’Abdoulaye Bio Tchané au soir des prochains scrutins.