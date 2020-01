Bénin – Education: bientôt la liste des enseignants consommateurs d’alcool confectionnée

Send an email

Les enseignants éthyliques sont dans le collimateur de la direction départementale de l’enseignement maternel et primaire du Zou. A travers une correspondance adressée aux chefs des Régions Pédagogiques de sa zone de compétence, le DDEMP Zou demande la confection de la liste de tous les enseignants éthyliques.

La liste de tous les enseignants consommateurs d’alcool du département du Zou sera bientôt disponible. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de la correspondance N°0013/DDEMP-Z/SAF/SEMP/S en date du 08 janvier 2020 adressée par le directeur départemental de l’enseignement maternel et primaire du Zou aux chefs des régions pédagogiques exerçant dans sa zone de compétence. Dans ladite correspondance, le DDEMP demande aux chefs des régions pédagogiques de lui fournir la liste des enseignants éthyliques de chaque école.

Il est en effet revenu à maintes reprises au directeur départemental de l’enseignement maternel et primaire du Zou que des enseignants et même des directeurs d’école dans un état d’ébriété se présentent devant des apprenants leur offrant ainsi parfois des spectacles désolants. Il aurait reçu à cet effet de nombreuses plaintes de la part de parents d’élèves. Pour extirper du rang des enseignants qui devaient être des modèles pour leurs apprenants, le DDEMP a mis à la disposition des chefs des régions pédagogiques des tableaux à remplir afin d’établir la liste des enseignants éthyliques de son département pour des mesures appropriées. Une démarche qui pourrait fait école dans les autres départements quand on sait que l’école béninoises traverse actuellement des moments sombres.