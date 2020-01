Bénin – Dossier dépassement de fonds de campagne: le procès en appel toujours en souffrance

Ouvert le mardi 7 Janvier 2020, le procès en appel du dossier de fausses attestations et dépassement de fonds de campagne peine à évoluer. Renvoyé sous quinzaine après l’ouverture du procès, le rendez-vous de ce jour n’a rien donné à la cour d’appel du tribunal de première instance de première classe de Cotonou.

Renvoyé pour ce mardi 22 Janvier 2020, le dossier de fausses attestations et dépassement de fonds de campagne, qui a conduit à la condamnation en première instance de l’ancien premier ministre Lionel Zinsou, n’a pas connu d’évolution. La cour a simplement procédé à un nouveau renvoi du dossier. L’attente ne finit donc pas pour le challenger au second tour de l’élection présidentielle de l’actuel locataire de la Marina, qui a écopé d’une condamnation de six mois d’emprisonnement assorti de sursis et au payement d’une amende de cinquante millions de francs Cfa. Une condamnation qui n’a pas été du goût de son avocat, convaincu que l’infraction collée à son client n’est pas constituée et qu’il s’agit ni plus ni moins d’un procès politique.

Rappelons qu’au lendemain de sa condamnation, l’ancien premier ministre de Boni Yayi, Lionel Zinsou, a affirmé, comme sa défense d’ailleurs assurée par l’ancien bâtonnier Robert Dossou, qu’il était victime d’un acharnement politique. Il dit avoir été averti par des bruits de couloir de ce qu’il pourrait y avoir des assauts pour empêcher sa candidature à la présidentielle de 2021. Visiblement, tout porte à croire que les bruits de couloir n’étaient pas très loin de la réalité, car avec cette condamnation, Lionel Zinsou ne pourra pas être candidat en 2021, selon la décision rendue en première instance. L’affaire a été porté devant la cour africaine des droits de l’homme et des peuples à l’effet d’exiger la suspension de la décision de la juridiction béninoise. Mais dans une ordonnasse rendue en décembre 2019, la Cour africaine des droit de l’Homme et des peuples (CADHP) a refusé d’exiger la suspension de la condamnation de Lionel Zinsou. L’issue de la cour d’appel reste alors pour lui et pour son avocat une porte de sortie éventuelle. Mais à ce niveau, les choses ne semblent pas bouger.