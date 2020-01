Bénin-Diplomatie: l’appréciation de Mike Pompeo de ses échanges avec Talon

Le président Patrice Talon a eu ce mardi 28 janvier 2020 des échanges fructueux avec le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo. Cette rencontre qui s’inscrit dans les activités du chef de l’Etat béninois en visite de 4 jours aux États-Unis, a permis aux deux personnalités de faire le tour d’horizon des relations entre les deux Etats. Dans un tweet; le secrétaire d’Etat américain a donné son appréciation des échanges qu’il a eus avec le chef de l’Etat béninois et les sujets de grandes préoccupations abordés.

Le secrétaire d’Etat américain est satisfait de l’échange qu’il a eu avec le chef de l’Etat béninois, le président Patrice Talon. C’est du moins ce qui ressort du message qu’il a tweeté juste après les échanges qu’il a eus avec le président du Bénin en visite de travail de 4 jours aux Etats Unis. « C’est un plaisir de rencontrer le président Patrice Talon du Bénin aujourd’hui à Washington » écrit-il dans son tweet avant d’évoquer les questions qui ont été au cœur de cet échange. selon le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, plusieurs sujets d’intérêts ont été évoqués. Il s’agit notamment des sujets ayant trait à la sécurité, à la démocratie et aux libertés fondamentales. « Nous avons discuté de l’importance des libertés fondamentales et des institutions démocratiques et de la manière dont nos pays peuvent mieux s’associer pour renforcer la sécurité régionale et favoriser nos relations commerciales. » précise-t-il dans son tweet.

Précisons qu’en dehors du secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, le président Patrice Talon s’est d’abord entretenu, avec monsieur Jean-Claude TCHATCHOUANG, Administrateur de la Banque Mondiale et représentant de 23 pays dont le Bénin au Conseil d’administration du Groupe de la Banque Mondiale. Cette concertation a permis de faire le tour d’horizon de la Coopération entre le Bénin et ces Institutions, d’échanger autour des performances de l’économie béninoise et d’identifier les axes à améliorer. A la suite de ces discussions, il a reçu, en audience, le Directeur Général de la Société Financière Internationale (SFI), une Institution du Groupe de la Banque Mondiale, Monsieur Philippe LEHOUEROU. Les deux hommes ont passé en revue les projets en cours et ceux à venir. Les échanges ont porté également sur les investissements dans les secteurs du tourisme, de l’agro-business et des télécommunications. Monsieur LEHOUEROU s’est dit très satisfait de cette rencontre avec le Chef de l’Etat béninois. Le président Patrice Talon a aussi échangé avec Monsieur Hafez GHANEM, Vice-président de la Banque Mondiale. Au menu des échanges, les priorités du Bénin et les mécanismes par lesquels la Banque Mondiale peut appuyer le Bénin à les concrétiser. Malgré ces séances marathon, le Président TALON, qui tient à marquer sa proximité avec ses compatriotes vivant hors du territoire national, a échangé avec la diaspora béninoise à Washington, en l’occurrence celle travaillant à la Banque Mondiale et au Fonds Monétaire International (FMI). Avec eux, il a fait le point de la mise en œuvre du PAG et leur a exposé les réalisations en cours d’exécution ainsi que les perspectives.