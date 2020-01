Bénin: détails sur la découverte du corps sans vie d’un enfant à Parakou

Send an email

Dans la journée du mardi 20 janvier 2020, le corps sans vie d’un petit garçon âgé de 5 ans a été découvert dans un quartier Wézé dans le 1er arrondissement de Parakou. Les investigations de la police ont permis d’en savoir un peu plus sur les circonstances de la mort de l’enfant, et surtout comment son corps s’est retrouvé à cet endroit.

On en sait désormais plus sur la découverte du corps sans vie d’un enfant à Parakou. Selon Frissons Radio, le corps du petit garçon dénommé Daniel s’est retrouvé au lieu de la découverte suite au vol de la valise dans laquelle il était transporté. En effet, souffrant de la drépanocytose, Daniel a été confié à une guérisseuse dans un centre de prière depuis septembre par ses parents qui vivent à Cotonou. Tout allait bien jusqu’au lundi soir où en voulant prendre son bain il aurait glissé et serait décédé surplace.

Informés de la triste nouvelle, les parents de l’enfant ont réclamé le corps. Une dame, membre du centre de guérison, a donc décidé de transporter le corps sans vie du petit Daniel de Parakou à Cotonou, dans un bus de transport en commun. Mais à la destination, elle s’est rendue compte de la disparition de la valise dans laquelle elle avait dissimulé le corps. En effet, la valise aurait été volée par un individu. Se rendant compte plus tard qu’il venait de voler un cadavre, il a dû abandonner la valise et son contenu funeste encombrant et compromettant.

Deux personnes interpellées par la police

Pour la suite des enquêtes, les éléments de la police républicaine en fonction dans le 1er arrondissement de Parakou ont mis la main sur deux personnes impliquées dans cette histoire à l’allure d’un scénario hollywoodien. Les deux personnes interpellées et gardées au Commissariat du 1er arrondissement sont le présumé voleur de la valise et l’un des responsables du centre de prière.