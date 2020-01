Bénin: des Fcbe de Glazoué rejoignent l’Union progressiste

Les Forces cauris pour un Bénin émergent continuent de perdre des plumes à la veille des élections communales et municipales. Hier jeudi 23 janvier 2020, certains leaders du parti de Boni Yayi ont rejoint officiellement l’Union progressiste.

Cossi Maruis Aïfa, Hamidé Etienne Fagbédji et Michel Agbossou ne sont plus membres des Forces cauris pour un Bénin émergent. Au cours d’une cérémonie publique et devant le député Edmond Agoua, ils ont fait savoir leur adhésion au parti de Bruno Amoussou. Pour eux, le parti du baobab est le plus grand et mérite d’être soutenu pour son idéologie basée sur le social.

Très engagé dans le parti dès ses premiers jours, l’honorable Agoua les a félicités pour leur choix éclairé. Il les a également rassurés des combats à mener pour que le parti prenne le dessus lors des prochaines communales. A ses côtés, l’ancien maire, lui aussi autrefois Fcbe, Laurent Gnacadja. Il invite les nouveaux adhérents à maintenir le cap de la mobilisation pour qu’au soir du 17 mai, la vague jaune se déverse sur la berge de l’hôtel de ville de Glazoué.