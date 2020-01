Bénin: des enseignants dans un creuset pour soutenir Patrice Talon

Send an email

Plusieurs enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire et du supérieur du département de l’Atlantique portent sur les fonds baptismaux un mouvement pour porter le Chef de l’Etat, Patrice Talon, en triomphe. La cérémonie s’est déroulée à Ouidah, en présence de plusieurs autorités politiques et administratives.

Ils sont venus de toutes les communes du département de l’Atlantique pour mettre sur pied le Mouvement des enseignants engagés pour le nouveau départ dans le seul but de louanger le Président de la République. Ils ont mûri une telle idée compte tenu des réalisations du régime de la rupture. Dans leurs messages, il est clairement mentionné que le programme d’action du gouvernement (Pag) est une réussite et mérite des congratulations.

Mieux, le volet social a reçu une bonne note des enseignants de l’Atlantique. Ils félicitent le Chef de l’Etat pour avoir conduit avec dextérité le projet assurance pour le renforcement du capital humain (Arch) dont la mise en oeuvre passe par les microcrédits et l’assurance maladie. Cette initiative du gouvernement a, selon les enseignants membres du mouvement, sauvé plus d’une famille. C’est pourquoi ils réitèrent leur soutien sans faille au Chef de l’Etat et à son équipe. Peut-être que les autres départements suivront le même rythme les jours à venir.