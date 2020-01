Bénin: des détails sur la visite de Patrice Talon aux Etats-Unis

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’envole pour les Etat-Unis ce dimanche 26 janvier 2020. Il effectue une visite de 4 jours à Washington. Son séjour sera marqué par plusieurs activités dont des rencontres avec des responsables d’institutions financières.

Le chef de l’Etat béninois est attendu à Washington du 26 au 30 janvier 2010. Selon le quotidien Les Pharaons, le président Patrice Talon va rencontrer au cours de son séjour le Secrétaire d’Etat Mike Pompéo, le Président de la Banque Mondiale et la Directrice Générale du Fonds Monétaire International, Kristalina Georgieva. Au cours des échanges avec ces personnalités, le président béninois va défendre la cause de certains pays de la Cedeao pour la mise en place d’un programme spécial sur les infrastructures et l’énergie. Des échanges sont aussi prévus entre le président Patrice Talon et le Directeur général de Société financière internationale (SFI), Phillipe Lehouerou.

Pour finir, le président Patrice Talon va plaider pour le compte de 4 pays membres de la Cedeao dans le cadre de la mise en place d’un Compact régional. Il discutera donc avec les les responsables du Millenium Challenge Corporation.