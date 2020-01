Bénin – Délivrance de CNI: l’acte de mariage retiré des pièces à fournir

Send an email

Au Bénin, l’acte de mariage n’est plus exigé dans les pièces constitutives de dossier pour la délivrance de la Carte nationale d’Identité et du Passeport ordinaire. Selon la note circulaire du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique en date du 18 décembre 2019, cette pièce ne doit plus être exigée aux demandeurs.

Dans le soucis d’établir une égalité dans le traitement entre genres, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique décide de retirer l’acte de mariage des pièces exigées pour la demande d’établissement de la Carte nationale d’Identité et du Passeport. Le Directeur général de la police républicaine, le Directeur général de l’Etat civil, les Préfets de départements et les Maires sont chargés de l’application stricte de cette mesure.