Bénin: décès d’un soldat des forces armées

Le soldat du 3è bataillon inter-armé, Mokoley Abdoulaye, s’est éteint ce vendredi 17 janvier 2020 à l’hôpital des armées à Cotonou dès suite d’une crise.

Précédemment en service à Ouidah, Mokoley Abdoulaye ne verra plus ses parents et collègues. Il est passé de vie à trépas, des suites d’une crise. Admis à l’hôpital des armées à Cotonou pour les soins, le soldat a jeté l’arme. Il a fait son entrée dans l’armée béninoise en 2002 et a participé à plusieurs missions onusiennes en République démocratique du Congo.

Fils unique de sa mère, il a laissé derrière lui deux veuves et plusieurs enfants. C’est une perte pour les forces armées béninoises, selon certains hauts responsables de sa hiérarchie. Paix à l’âme du disparu.