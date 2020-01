Bénin: de nombreux dégâts matériels enregistrés dans un incendie à Djougou

Trois maisons ont été entièrement ravagées par un incendie survenu le jeudi 2 Janvier 2020 au quartier Taïfa dans le premier arrondissement de la Commune de Djougou. Un lourd bilan matériel mais pas de perte en vie humaine.

Des cris de détresse et de désolation. Tel est le spectacle auquel la population de Taifa a été témoin au lendemain de la fête du nouvel an. Selon le récit des témoins de l’incendie relayé par l’agence Bénin presse, l’incendie serait parti d’un magasin de stockage d’huiles à moteur, de pièces détachées et de pneus. Avant d’être maîtrisé par les sapeurs pompiers appelés à la rescousse, il a totalement embrasé et détruit trois maisons dont les propriétaires seraient absents. » Quand j’ai constaté le feu, j’ai immédiatement appelé les sapeurs pompiers, ensuite les propriétaires de la maison qui étaient absents » a confié un témoin de l’incendie.

Il faut dire que les dégâts ont été énormes. Trois maisons entièrement ravagées dont celle abritant le magasin en feu; des bidons d’huile à moteur et différentes pièces détachées emportés par les flammes. La détermination des riverains à éteindre le feu a permis de réduire l’ampleur du dégât avant l’arrivée des sapeurs pompiers qui ont réussi à maîtriser la furie des flammes face aux regards hagards des propriétaires du magasin qui voient leur investissement se dissoudre sous les flammes. La seule note positive, c’est qu’il n’y a pas de perte en vie humaine.