Bénin: critiqué par le révérend pasteur Zahui, Couclik Dj sommet des sommets réagit

« Quand DIEU fait ton palabre pourquoi t’inquiéter ? Je remercie tout le peuple et tous mes fans de l’extérieur pour cette solidarité incontestable à mon égard, je vous dis merci… Mais c’est Dieu qui est fort. Forteresse Forte, forte… Yessaï, je tiens à remercier le révérend MAKOSSO pour son intervention diplomatique et ses excuses envers ma petite personne et envers le peuple béninois, la Côte d’Ivoire, le Bénin, nous sommes 1, merci mes frères béninois.

Couclick accordé validé yessaï », a écrit Couclik Dj Sommet des Sommets sur sa page Facebook.

Les faits…

Âgé de 24 ans, Ambroise Agognon alias «Couclik, DJ sommet des sommets» est un jeune vulcanisateur béninois. Passionné de l’animation, il compte à son actif plusieurs animations à succès dans son quartier et dans certains bars de Cotonou. Il avait été traité de « vaurien » par le révérend Zahui. Une chose qui a révolté les internautes béninois qui ont pris sa défense. Pris à partie par les béninois, le révérend Zahui est revenu sur ses propos et a fait son mea culpa au peuple béninois en général et en particulier à Ambroise Agognon.