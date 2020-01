Bénin – crise au sein des Fcbe: les deux camps au domicile de Boni Yayi

Send an email

Boni Yayi est très engagé dans la résolution de la crise qui secoue son parti politique depuis quelques mois. Après avoir rencontré chacun des deux camps en fin d’année, il tient une réunion avec les deux ailes ce mercredi 8 janvier à son domicile.

Le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) est en voie de réconciliation. Ce mercredi matin, les protagonistes se sont rendus au domicile de leur leader charismatique, Boni Yayi, pour certainement fumer le calumet de la paix. Longtemps divisés sur la méthode adoptée par Paul Hounkpè et compagnie afin d’obtenir le récépissé du parti, les Cauris pourront, au sortir de cette réunion, adopter une feuille de route qui va conduire aux prochaines élections communales.

Boni Yayi, rentré au pays le 29 décembre, a rencontré le camp Hounkpè le 30 avant de prendre langue avec Tigri et sa suite le 31 décembre 2019. Les deux ailes étaient favorables à une réunion de sortie de crise, a-t-on appris de sources concordantes. La division est née au sein du parti le 17 septembre 2019 lorsque Paul Hounkpè et compagnie ont tenu un congrès à huis clos pour extirper certains de leurs camarades du bureau exécutif dans le seul but d’avoir une existence juridique. Le ministre de l’intérieur, à en croire Théophile Yarou, leur aurait dit que le parti n’aura jamais une existence légale si des personnes recherchées par la justice y figuraient.

Ce que beaucoup n’avaient pas digéré. Car, pour eux, il ne revenait pas à l’administration de leur dire ce qu’ils doivent faire. Encore que ceux visés n’étaient pas encore condamnés par la justice. Leur présomption d’innocence était en jeu. Il convient de rappeler qu’au moment de la crise, les deux ailes évitaient de s’attaquer. Ils ont usé de sagesse espérant le retour du grand manitou Boni Yayi.