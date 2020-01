Bénin – Couffo: plusieurs enseignants distingués pour leurs résultats

La qualité de la formation dispensée dans nos établissements dépendent entre autres de la qualité des enseignants. C’est le sens que donne la direction départementale des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle du Couffo, en procédant ce vendredi à la distinction de certains enseignants.

Les enseignants performants ont été distingués ce vendredi 17 janvier. L’initiative vient de la direction départementale des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle du Couffo. Selon l’information relayée par l’agence Bénin presse, Sur 4 005 enseignants du département, Seuls 149 ont satisfait aux critères de sélection tels que la bonne gestion du temps et des tâches quotidiennes. Ces enseignants primés ont pu obtenir un taux de réussite au BEPC supérieur ou égal à 60% dans la discipline enseignée et zéro grossesse dans l’établissement. En dehors des enseignants, les établissements les plus méritants ont été aussi primés. Les lots reçus sont constitués de matériels didactiques, d’attestations de mérite et de prix spéciaux.

Cette première édition de la journée de récompense des enseignants du secondaire dans le Couffo, dans un contexte où le niveau des apprenants est lamentable, vise à encourager les enseignants qui ont à cœur le résultat de leurs apprenants et qui donnent le meilleur d’eux-mêmes dans la dispensation du savoir. Cette stratégie permet de détecter les enseignants qui, dans l’ombre, font un travail de fourmi pour l’émergence de l’école dans le département, a fait savoir le directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (DDESTFP), Jean Houngbélagnon.