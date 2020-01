Bénin – Construction de marchés urbains: les travaux bientôt lancés à Ouidah

Send an email

La cité de Kpassè bénéficiera bientôt de son lot de marchés urbains. La cérémonie de remise de site a eu lieu le mercredi 15 Janvier 2020 devant les autorités communales et les représentants du ministère du cadre de vie et du développement durable.

Le projet de construction de 35 marchés urbains et régionaux initié par le gouvernement du Président Patrice Talon entre dans sa phase active. L’opération de remise de site entamée depuis le 10 décembre 2019 par le 1er lot constitué de neuf (09) marchés urbains, à savoir les marchés de Tokplégbé, Aïdjèdo, Gbégamey, Mènontin, Wologuèdè, Cadjèhoun Midombo, Sainte Trinité, s’est accélérée depuis le début de ce mois de janvier. La cité de Kpassè a également remis son site officiellement le mercredi 15 Janvier 2020. C’était au cours d’une cérémonie qui a connu la participation du représentant du Ministre du Cadre de Vie, Monsieur Émile Monlandjo, de la Maire de Ouidah, Célestine Adjanohoun, des élus locaux et communaux, des usagers du marché de Pahou, des sages, des femmes et des jeunes de la commune.

Situé juste derrière la pharmacie Ste Trinité de Pahou, au bord de la voie menant à Adjra-Adovié, le site dédié au nouveau marché est désormais prêt pour les travaux de construction. Cette infrastructure marchande coûtera la bagatelle de deux (02) milliards 700 millions de FCFA. Les travaux sont prévus pour durer 12 mois. Au total, le projet concerne 35 marchés répartis sur l’ensemble du territoire à travers 02 types d’architecture : la halle pour les marchés urbains et les hangars améliorés pour les marchés régionaux. Ce projet inscrit dans le programme d’action du gouvernement, entre dans le cadre de l’effort de modernisation de certaines villes du pays entrepris par le gouvernement.

Maquette du nouveau marché: