Bénin – Concours militaire : quelques informations utiles à retenir

Les candidats au concours de recrutement des militaires, au titre de l’année 2019, connaissent désormais le jour de l’évaluation sportive. La date du 3 février 2020 est retenue pour le déroulement de cette épreuve sur toute l’étendue du territoire national. A Travers un communiqué radio diffusé, le Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises annoncent quelques informations utiles pour les différents candidats. Il se fera donc le 3 février prochain pour la présélection des jeunes filles et jeunes gens âgés de 18 à 27 ans préalablement inscrits et ayant déposé leurs dossiers de candidature. Cette présélection se déroulera dans les chefs-lieux des douze (12) départements et consistera en une course à pied sur quatre (4) kilomètre pour les filles et Six(6) Kilomètre pour les garçons .

Précision sur les lieux de rassemblement:

Le rassemblement des candidats est prévu aux points ci-après :

Département de l’Alibor i: Entrée du Camp militaire de Kandi.,

Departement de L’atacora : Agence Ecobank de Natitingou,

Département de l’Atlantique : Carrefour Toussaint L’ouverture,

Département de Borgou : Entrée Ouest du Camp Séro Kpéra de Parakou,

Département des Collines : Terrain municipal de Dassa,

Département du Couffo : Hôpital de Zone D’Aplahoue,

Département de Donga : Devanture de la Mairie de Djougou ,

Département du Littoral : Fin Pavé Fidjrossè (Carrefour Route de Pêche).

Département du Mono : Préfecture de Lokossa,

Département de L’ouémé : Complexe scolaire Yagbé 1 et 2,

Departement de Plateau : Carrefour NOCIBE route POBE,

Département du Zou : Devant L’ONG HANDICAP PLUS.

Au terme de cette épreuve physique, mille trois cent cinquante (1350) jeunes gens et militaires démobilisés de la classe 2015 seront retenus par ordre de mérite sur l’ensemble du territoire national pour passer la phase de la visite d’aptitude médical. Aussi, le chef d’État-Major Général informe-t-il que pendant cette épreuve sportive, tout candidat ou individu auteur ou coauteur de tricherie de quelle que nature que se soit, sera disqualifié et mis à la disposition du directeur Général de la police républicaine pour des juridictions conformément aux textes en vigueur. Par ailleurs, les Candidats devront se présenter le lundi 03 Février 2020 à 05h 30mn précises sur les points sus-cités en se munissant de leur carte nationale d’identité en cours de validité.