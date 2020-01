Bénin – communales 2020 : les Fcbe lancent la réception des dossiers de candidature

Send an email

Le parti de Boni Yayi ne veut se faire conter les prochaines élections communales et municipales. Il a lancé la réception des dossiers de candidature des militants désireux de prendre part au scrutin.

Dans un communiqué signé du secrétaire exécutif national, le parti a invité ses militants désireux de candidater pour les prochaines élections communales et municipales à envoyer les dossiers au siège de la formation, au plus tard, le 10 février prochain. Une étude minutieuse sera faite et les dossiers à déposer à la commission électorale nationale autonome retenus, selon les directives du parti.

Aussi, précise le communiqué, les aspirants doivent, outre les pièces inscrites dans le code électoral, fournir un « certificat d’individualité à toutes fins utiles ». Paul Hounkpè invite, par ailleurs, les militants à resserrer les rangs pour une victoire écrasante, au soir du 17 mai prochain.