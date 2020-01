Bénin – communales 2020 : la liste électorale remise à la Céna le 16 mars

Send an email

Installé en septembre 2019, le conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) va remettre officiellement le fichier électoral à la commission électorale nationale autonome le 16 mars 2020 au lieu du 31 janvier, initialement prévu par le Code électoral.

Le Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée devrait achever sa mission, au regard de la loi électorale, le 31 janvier 2020. Il devrait, en principe, remettre la liste définitive à la commission électorale avant ladite date pour qu’elle organise les prochaines élections communales et municipales. Hélas, c’est devenu une habitude pour les députés membres du Cos-Lépi de rallonger le délai légal. Les choses traînaient quand la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 est venue sauver Jérémie Adomahou et ses pairs.

En effet, la nouvelle loi portant code électoral en République du Bénin, bien que votée après l’installation de l’actuel Cos-Lépi, dispose en son article 126 que « la liste électorale informatisée établie est publiée et affichée pendant quinze (15) jours puis remise à la CENA, au plus tard soixante (60) jours avant la date du scrutin. » Au regard de cette disposition, le Cos-Lépi entend rester dans cette marge pour remettre la liste à la Cena le 16 mars, à soixante jours du scrutin communal.

Tenir dans le nouveau délai

Ce nouveau délai accordé au Cos-Lépi par la loi, bien qu’elle n’est pas rétroactive en temps normal, est brandi par les dirigeants de l’organe. En réunion avec ses collaborateurs en fin de semaine dernière, à la préfecture de Dassa-Zoumè, le supervision départemental, Edmond Agoua, les a invités à tenir dans ce nouveau délai. Ce qui voudra dire que c’est la nouvelle date retenue au niveau du Cos à Cotonou. Vivement que ce délai rallongé soit respecté pour permettre à Emmanuel Tiando et compagnie de bien remplir leur mission. Rappelons que les élections communales auront lieu le 17 mai 2020, conformément à un décret pris en conseil des ministres le 22 janvier dernier.