Bénin – communales 2020: ce que les partis politiques ne doivent pas perdre de vue

Au cour du conseil des ministres en sa session du Mercredi 22 Janvier 2020, le président de la République a convoqué le corps électoral en vue des élections municipales, communales et locales pour le 17 Mai 2020. La spécificité de cette électiin est qu’elle permettra aux acteurs politiques d’expérimenter pour la première fois le nouveau code électoral voté en Novembre 2019 au lendemain du dialogue politique. Il y a donc des nouveautés auxquelles il faut faire attention.

La relecture de certains textes à polémiques est l’une des recommandations issues du dernier dialogue politique convoqué par le chef de l’Etat, le président Patrice Talon. Ainsi, en Novembre 2019, les députés de la huitième législature ont voté un nouveau code électoral promulgué par le chef de l’Etat et qui va régir les prochaines élections municipales, communales et locales. Pour permettre aux partis politiques et aux candidats à cette élection de bien se situer par rapport au nouveau code électoral afin de déposer un dossier valide à la cena, l’honorable Abdoulaye Gounou a tenu à rappeler aux formation politique les erreurs à éviter m. En effet, joint par les confrères de Daabaaru, l’élu de la huitième législature et membre de la commission de loi, a rappelé que chaque parti politique a désormais l’obligation de présenter des candidatures dans les 546 arrondissements du Bénin.

L’autre implication du nouveau code électoral à laquelle les partis politiques doivent faire attention, c’est qu’ils sont tenus de déposer plus de trois mille dossiers, autant pour les titulaires que pour les suppléants. Ce qui leur impose une organisation interne assez rigoureuse. Par ailleurs, désormais chaque parti doit avoir au minimum 10% du suffrage exprimé sur l’ensemble des 77 Communes du pays. L’autre nouveauté, ceux qui seront élus lors de cette élections feront six ans avant la mise en oeuvre des élections couplées de 2026.