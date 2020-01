Bénin: clôture du PAPSFRA pour mauvaise gouvernance avérée

Le Conseil des ministres de ce mercredi 08 janvier 2020 a décidé de la clôture anticipée du Projet d’Appui à la Promotion des ruraux adaptés (PAPSFRA). Pour justifier cette décision, le Conseil évoque la mauvaise gouvernance révélée par la revue à mi-parcours, réalisée en 2018 pour le compte des années 2016 et 2017.

Lancé en 2014, le PAPSFRA prend fin plus tôt que prévu. Alors qu’il devrait prendre fin en 2022, le Gouvernement du président Patrice Talon vient d’y mettre un terme. Pour cause, l’audit des guichets ruraux de l’Association des Services financiers du Bénin (ASF Bénin) a révélé de graves irrégularités. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, ces irrégularités sont :

l’octroi de primes ne reposant sur aucune base réglementaire;

la mise en place de crédits sans études préalables pertinentes;

le rééchelonnement inapproprié des crédits,

l’exécution de dépenses sans pièces justificatives valables et sans autorisation régulière conforme à l’orthodoxie.

En dehors de ces faits, les travaux de fiabilisation des portefeuilles crédit et épargne, puis de reconstitution de la comptabilité ont permis de mettre en évidence des impayés d’un montant de quatre (4) milliards de FCFA environ; de l’épargne collectées à hauteur de trois milliards cinq cents millions (3.500. 000.000) de FCFA; et environ deux (2) milliards de fonds propres négatifs. Selon le Conseil, « cette faible performance a induit une réduction des engagements du Fonds international de Développement agricole (FIDA), ayant assuré le co-financement du Projet au Bénin ».

Des mesures prises…

Face à cette situation, « il a été mis fin aux contrats du chef de projet et de ses collaborateurs indélicats ». La nouvelle Directrice exécutive a pris des dispositions pour assurer le recouvrement des impayés et mettre en oeuvre un plan de redressement.

Le Gouvernement en ce qui le concerne a autorisé la clôture anticipée du Projet et le transfert de son reliquat au programme régional intégré des marchés agricoles au Bénin et au Togo (PRIMA). Il a été aussi décidé de « la nomination d’un administrateur provisoire pour assurer le redressement de l’ASF Bénin et des poursuites seront engagées contre les mis en cause en vue d’obtenir le remboursement des fonds impayés », précise le compte rendu du Conseil des ministres.