Bénin: cette virée nocturne du chanteur Nikanor avec son Fan Club (vidéo)

Send an email

Le chanteur Nikanor et son fan club font le tour des bars et discothèque de la ville de Cotonou et Calavi depuis le vendredi 10 janvier 2020. L’ambiance de cette virée nocturne a été dévoilée par l’artiste sur sa page Facebook.

C’est dans un mini bus blanc qu’il appelle affectueusement « tokpa tokpa » (bus servi Ndlr) que le chanteur Nikanor a fait le tour de Cotonou , Calavi puis Ouidah avec son fan club. L’objectif de cette virée nocturne entamée par Nikanor est de présenter de vives voix ses voeux à ses fans où qu’ils soient. « Cotonou est mal doux ce soir….avec mon fan club on peut vous surprendre dans un bar…. On est no limit ce soir… » a écrit Nikanor sur sa page facebook.

Lors de leur virée nocturne du vendredi 10 janvier 2020, Nikanor et son fan club ont rencontré par hasard l’artiste Sèmèvo. Sur les lieux, Nikanor a interprété la chanson « Alohangbe » du chanteur Sèmèvo. Passé cette étape, cap a été mis sur Ouidah dimanche nuit: « On est à Ouidah pour dire nos meilleurs vœux, nos vœux de santé, de succès , de prospérité » a évoqué Nikanor dans une vidéo. Pour rappel, le jeudi 09 janvier 2020, le chanteur Nikanor a annoncé la sortie de son clip Yinkotché pour le mercredi 15 janvier 2020.