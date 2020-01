Bénin: ces vœux de Stéphane Sessegnon au peuple béninois pour 2020

Avec une carrière hors-norme, propulsée en 2004 par son mentor, Galiou Soglo, le footballeur international béninois évoluant au poste de milieu offensif au Gençlerbirliği , Stéphane Sessegnon affiche des performances hors-normes depuis plusieurs années. A l’orée de l’année 2020, il a exprimé ses reconnaissances envers le peuple béninois.

Alors que 2020 vient de débuter, ce dimanche 05 janvier 2020, Stéphane Sessegnon a saisi sa page Facebook pour faire le point sur sa carrière et souhaiter ses vœux au public béninois et à tous ses fans. Un bilan de l’année 2019 qui permet de comprendre que le succès ne fait pas tout. « Vous m’avez durant toute cette année porté dans vos cœurs dans les bons comme dans les moments difficiles.Votre indéfectible soutien à mes coéquipiers de la sélection n’étant plus à démontrer, nous avons eu un grand plaisir à vivre avec vous cette inoubliable CAN 2019 et cela nous a prouvé une fois encore que nous sommes une famille » a t-il reconnu.

Ayant su traverser de nombreuses épreuves de la meilleure de façon en 2019, et ce grâce aux amoureux du cuir rond et son entourage, le capitaine des écureuils du Bénin n’a pas pu s’empêcher de remercier les supporters béninois pour qui, il promet faire mieux en 2020. « Permettez-moi de vous en remercier en cette fin d’année en mon nom,et celui de mes coéquipiers en vous souhaitant à toutes et tous que 2020 soit meilleure avec la réalisation de vos projets et la prospérité de notre football que nous aimons tant » a t-il souhaité. Et de poursuivre: « Heureuse année 2020 à tout le peuple béninois et que la prospérité, la santé, la joie et tout ce que vous désirez pour vous-mêmes et autour de vous soient. Vive le football béninois! Vive le Bénin ».