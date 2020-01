Bénin: ces doléances de la jeune Aledjo Maora à l’ex première dame Rosine Vieyra Soglo

Aledjo Maora, une jeune activiste béninoise a dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, fait des doléances à l’ex première dame Rosine béninoise Vieyra Soglo qu’elle considère comme son idole.

L’activiste béninoise Aledjo Maora a exprimé toute son admiration pour l’ancienne première dame Rosine Vieyra Soglo., dans un poste sur sa page Facebook. « Recevez avant tout mes vœux de SANTÉ LONGEVITE afin que vos yeux voient le fruit de la lutte que vous avez âprement mené malgré votre âge avancé. Vous êtes pour la jeunesse à peu de choses près un modèle de vertue, une vraie et franche combattante de la démocratie et de la démocratie (…) Dieu veillera sur vous afin que mon vœux de vous serrer dans mes bras un jour se réalise. En attendant, mémé Rosine recevez toute mon admiration et pleins de bisous chauds. » a t-elle écrit. Selon elle, tout le peuple béninois se souviendra un jour du courage de Rosine Vieyra Soglo. « … Courage à dire tout haut et sans hypocrisie le fond de votre cœur et de sortir les griffes acérées lorsqu’on s’attaque à votre pays et à votre famille » va t-elle préciser.

A l’ancienne première dame Rosine Vieyra Soglo, elle demande de lui donner la force de son combat. « Mon grand souhait est de vous rencontrer un jour mais ma position actuelle ne me permet pas de me dévoiler et circuler librement » va t-elle souhaiter. En attente de la réaction de son idole qu’est Rosine Vieyra Soglo, Alèdjo Maora a exhorté ses fans à « partager ce message jusqu’à ce qu’il parvienne dans les oreilles de notre mémé nationale ».