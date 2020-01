BENIN CEO AWARDS – Prix de l’excellence managériale: Ulrich Adjovi récompense des chefs d’entreprises

Le samedi 11 janvier 2020, s’est tenue à Cotonou, la première édition de la soirée de gala dédiée à la distinction de l’excellence managériale intitulée « BENIN CEO AWARDS ». Initié par Ulrich Adjovi, PDG du groupe Empire et promoteur culturel béninois, cet événement récompense l’excellence managériale des dirigeants des diverses entreprises ayant un impact significatif direct ou indirect sur la qualité de vie des Béninois chaque année.

L’excellence managériale d’une dizaine d’entreprises béninoises a été distinguée samedi dernier. L’objectif de ce programme est de mettre la lumière sur les modèles de managers souvent à l’ombre mais qui sont les premiers responsables de ces structures qui développent les meilleurs produits/services au Bénin. « Lorsqu’une chose évolue, tout ce qui évolue autour d’elle avance avec elle », c’est par cette citation que le P-DG du groupe Empire a introduit son allocution d’ouverture. Il croit très intimement à cette citation parce que les être humains sont tous liés les uns aux autres de manière directe ou indirecte. « A travers nos rêves, nos combats, notre sagesse, notre ignorance, notre détermination, nos échecs, et nos victoires, à travers tout ça et bien plus encore, nous interagissons les uns avec les autres », a t-il expliqué. C’est dans cette optique qu’il a pensé les trophées Bénin Ceo Awards afin de distinguer les dirigeants qui ont choisi d’évoluer et de faire évoluer leur nation. Ces dirigeants, dit-il, ont impacté une multitude de personnes avec succès durant l’année 2019. Pour lui, le Bénin Ceo Awards est à la fois un événement et un classement annuel réalisés en toute indépendance par le cabinet AVI+. C’est pourquoi, pour répondre à la sollicitation des organisateurs, le PVRM (PLUS VALUE RESEARCH AND MARKETING , un cabinet africain expert en marketing, en méthodologie d’étude marketing et pratiques d’intelligence) a proposé , indique le consultant Odilon Gbaguidi, une méthodologie qualitative qui a consisté à relever les différents critères possibles dans le choix des meilleurs de chaque catégorie. A l’en croire, cette phase consistait à développer un guide de discussion à utiliser comme outil pour les interviews qualitatives.

Présent à cette soirée d’excellence, le Ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi a salué cette initiative de Ulrich Adjovi. « Le président Patrice Talon l’a dit et je voudrais le citer que, pris individuellement, les béninois sont remplis de talents et de dynamisme. Monsieur Adjovi en donne bien l’illustration », a-t-il reconnu. « Depuis trois ans, notre pays, sous le leadership du président Talon, vit une accélération, une transformation accélérée, et ceci sur tous les plans, avec un focus de faire en sorte de positionner notre pays comme un pays phare, un pays où il plait aux chefs d’entreprises, d’ici et d’ailleurs, d’investir et de gagner beaucoup d’argent », va-t-il ajouter. Et d’annoncer: « Au-delà de tout ce que le gouvernement du Président fait, cette année 2020, le nouveau code de l’investissement sera adopté par notre parlement. Dans les semaines à venir, le Président de la République va lancer une initiative qui va prendre corps. Nous voulons recruter 2000 jeunes, un programme présidentiel spécial d’insertion à l’emploi ».

10 dirigeants africains distingués …

Passée l’étape des allocutions, place a été faite à la distinction proprement dite. A l’issue de la soirée d’excellence, BENIN CEO AWARDS a récompensé 10 leaders qui ont le sens de l’innovation et ayant fermement positionné leurs entreprises en tête de peloton afin de façonner les secteurs dans lesquels ils travaillent. Il s’agit parmi tant d’autres de Charlemagne Andoche Amoussou de Lolo Andoche (Best CEO Impact Culture et Mode) ; Stephen Blewett de MTN Bénin (Best CEO Entreprise privée pourvoyeuse d’emplois et œuvrant au Bien-Etre du personnel) ; Abdel Hakim Amzat de Laha Production (Best CEO Production Audiovisuelle et Cinéma) ; Komi L. Noulekou de Ecobank (Best CEO Banque œuvrant pour l’inclusion financière) et Sébastien Y.-Manager, de la Sobebra (Best CEO Compagnie industrielle et éco citoyenne).

Aussi, Virgile Toffodji , directeur général de MTN Mobile Money, a-t-il reçu le ‘’Best CEO Solutions de paiement électronique’’, Valéry Alapini de Les Bagnoles Motors est sacré ‘’Best CEO Transport et automobile’’, Hervé Zongo de CMA-CGM Bénin, distingué ‘’Best CEO Entreprise de consignation maritime’’, Tony Chagoury de La Roche est lauréat dans la catégorie ‘’Best CEO Entreprise fournisseur de matériaux de construction’’ et Elim Name de Mikem Technologie, ’Best CEO Solutions technologiques et meilleurs services numériques’’.

Parmi les 10 dirigeants distingués à cette soirée riche en couleurs, 3 ont reçu le prix d’excellence pour avoir participé durant l’année 2019 à la croissance remarquable, la mise en œuvre de projets inclusifs, des initiatives à fort impact économique social et sociétal au Bénin. Il s’agit par ordre de mérite de Sébastien Yves-Manager de la Société Béninoise de Brasseries (Sobreba), de Lazare Komi Noulekou, directeur général du groupe Ecobank et de Stephen Blewett, directeur général de Spacetel-Benin-Sa (Mtn Bénin).